BIST 1.557
DOLAR 7,57
EURO 9,05
ALTIN 419,35
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA'nın favorileri arasında Türkiye detayı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) görev yapan astronotların çektiği 20 dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görselinin de yer alması Van ve Bitlis'te sevinç yarattı.

Abone ol

"Dünya Turnuvası" adlı çevrimiçi yarışmada, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafı favoriler arasında yer aldı.

Van Gölü'nün, dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisinin de verildiği kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Van ve Bitlis'te yaşayanlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevinçlerini dile getirip, fotoğrafın birinci seçilmesi için destek çağrısında bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Gölü görselinin NASA'nın favorileri arasında yer almasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Yarışmanın yarın sona ereceğini belirten Bilmez, "Van Gölü'nün, dünyada bilinirliğinin artması için bu yarışma bir fırsat olmuştur. Van Gölü, yeryüzünün en güzel mekanlarından biridir. Tarihten bize miras kalmış. Bu değeri koruyarak yeni nesillere aktarmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu yarışma sayesinde inşallah Van Gölü konusundaki farkındalık da artmış olur. Hemşerilerimizden de bu yarışmaya ilgi duymalarını bekliyorum." diye konuştu.

NASA'nın yarışmasındaki fotoğraflar arasında, kırmızı rengiyle tanınan Bolivya'daki Colorado Gölü, Bahamalar'daki Andros Adaları üzerinde oluşan bulutlar, Japonya'nın ışıkları, güneybatı Rusya'daki devasa kanola tarlaları, Sina Yarımadası, ABD'deki Grand Kanyonu, Himalayar, Sahra Çölü üzerindeki bulutlar, 2015'deki Maysak Tayfunu'nun gözünün uzaydan görünüşü, Alaska'daki Clevlan Yanardağı'nın görüntüleri yer alıyor.

Yarışmada, NASA'nın resmi sitesi üzerinden "https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" oy kullanılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de sahte içki faciası! Su şişesinde getirmiş
Bursa'da taş ocağındaki trafoda patlama; 1’i ağır 3 yaralı
Bülent Uygun'dan Sumudica'ya gönderme
HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri
14 Mart Tıp Bayramı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'dan art arda açıklamalar
Selçuk Geçer fena uçtu: Dolar asıl şimdi patlayacak kur 14-16 TL olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına: Bu fedakarlığınızı asla unutmayacağız
Kocaeli Derince'de iğrenç olay! Gençler adım adım takip edip ortaya çıkardı
Yorumlar