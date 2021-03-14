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Olay yeri Denizli! "Kız arkadaşıma yan gözle baktı" deyip bıçakla yaraladı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu Amir G., çıkan tartışmada Onur T., tarafından bıçakla yaralandı. Polis olayın ardından kaçan Onur T. ve yanındaki kız arkadaşı Canan B'yi gözaltına aldı. Alkollü olan Onur T.'nin, Amir G.'yi kız arkadaşına yan gözle baktığı için bıçakladığı ileri sürüldü.

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Denizli'de sokakta yürüyen Onur T. yanındaki kız arkadaşı Canan B.'ye yan gözle baktığını ileri sürdüğü Afganistan uyruklu Amir G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur T. Amir G.'yi yanındaki bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amir G. tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Onur T. ve kız arkadaşı Canan B. kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Alkollü oldukları belirtilen ve ayakta durmakta güçlük çeken Onur T. ve Canan B. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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