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Kocaeli Derince'de iğrenç olay! Gençler adım adım takip edip ortaya çıkardı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iple bağladığı köpeği ağaçların bulunduğu bir alana götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaşlı adam, gençler tarafından dövüldü. Görüntüler sosyal medyada yayıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "soruşturma açıldı" dedi.

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Derince’de boynuna ip bağladığı sokak köpeğini götüren yaşlı kişiyi gören gençler, şüphelenerek takibe başladı. Köpeği ağaçların bulunduğu alana götüren kişi cinsel istismarda bulununca gençler tepki göstererek darbetti.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile iletişime geçerek, yardım istedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, “Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır” paylaşımında bulundu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Valilik açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Kocaeli Valiliği'nden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yaşlı bir kişinin sokak köpeğine istismarda bulunduğu iddiaları üzerine açıklama yapıldı. Şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
“Sosyal medyada yayınlanan görüntü ve iddialar üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmelere göre; 13 Mart günü saat 19.10 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda bir şahsın sokak hayvanına eziyet ettiği yönünde gelen ihbara binaen Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine derhal intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olay yerinde ilk ifadelerine başvurulan gençler şahsın sokak köpeğine eziyet ettiğini ve cinsel münasebette bulunduğunu düşünerek kendisine tepki gösterdiklerini belirtmişlerdir. Şahıstan olay yerinde alınan ilk ifadede; köpeğe yiyecek vermek istediğini, konunun yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu beyan etmiştir. Doğa Koruma Müdürlüğü’nce şahıs hakkında idari işlem uygulanmış, ayrıca adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır.”

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