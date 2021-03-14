1 dilim ekmek kaç kalori? Beslenme alışkanlığını değiştirecek ekmek kalorileri

1 dilim beyaz ekmekte 90 kalori, 1 dilim çavdar ekmeğinde 75 kalori, kepekli ekmekte 65 kalori var. Beslenme alışkanlığınız içinde hamburger ve mısır ekmeği varsa bir daha düşünün...

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Beyaz ekmek kan şekerini düşürüp çabuk acıkmaya neden olduğu gibi kalori oranı da yüksektir. 1 dilim beyaz ekmek 90 kalori olduğundan diyet yapacaklara genellikle kepekli ya da tam buğday ekmeği tüketmeleri önerilir. Tam buğday ekmeğini ya da kepekli ekmeği tercih ederseniz 1 dilimi 65 kaloridir. Kalorisi en yüksek ekmekler ise sandviç, mısır ve hamburger ekmeği. Kızarmış ekmek ise normal ekmeğe göre yarı yarıya daha düşük kalorilidir. Kızarmış ekmeğin besin değerleri düştüğü için kalori değerleri de buna bağlı olarak düşmektedir. 1 Normal dilim kızarmış ekmek 37 kalori değerindedir.

Hangi ekmek kaç kalori?



Beyaz ekmek, çavdarlı, kepekli, mısır unlu, tost ekmeği dahil tüm eklerin kalori oranları şöyle:

1 dilim beyaz ekmek 90 kalori

1 dilim çavdar ekmeği 75 kalori

1 dilim kepekli ekmek 65 kalori

1 dilim kızarmış ekmek 37 kalori

1 dilim tost ekmeği 75 kalori

1 adet beyaz sandviç ekmeği 136 kalori

1 adet hamburger ekmeği 165 kalori

1 dilim mısır ekmeği 105 kalori



Ekmek B1, B2, B3, B9, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir. Vücuda gereksinim duyduğu vitaminleri veren, enerji sağlayan, kan hücresi oluşumuna destek sağlayan ve sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir yiyecek olan ekmek, kalp sağlığını koruyucu folat sayesinde de önemini pekiştirir. İşlemden geçmiş ekmekler (beyaz ekmek gibi) bu çok değerli mineral ve vitaminlerin çoğundan yoksundur. Bu sebeple ekmeği evde yapmak, onu besin değeri açısında çok daha değerli kılar.