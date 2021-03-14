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ABD’de partide silahlı çatışma! 2 kişi öldü 13 yaralı var

ABD’nin Chicago kentinde bir partide yaşanan arbede, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

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ABD'de Park Manor semti yakınlarında bir partide çıkan kavga önce arbedeye, daha sonra da silahlı çatışmaya dönüştü. Chicago Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdükleri, çatışmanın çıkış nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

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