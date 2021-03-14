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Gaziantep FK- Yukatel Denizlispor Süper Lig maç sonucu: 2-0

Süper Lig'de 30. hafta maçında Gaziantep FK konuk ettiği Denizlispor’u Nouha Dicko ve Muhammet Demir'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle biten karşılaşmanın 51'inci dakikasında Özer Özdemir'in kırmızı kart görmesiyle Denizlispor 10 kişi kaldı. 70'inci dakikada Antep, eksik rakibine karşı golü buldu. Nouha Dicko, tabelaya adını yazdıran isim oldu. 90+3'te Gaziantep farkı ikiye çıkaran golü Muhammet Demir'le penaltıdan buldu. Karşılaşma 2-0'lık Gaziantep üstünlüğüyle sonlandı.

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun çalıştırdığı Gaziantep FK, puanını 46'ya çıkardı. Hakan Kutlu yönetimindeki Yukatel Denizlispor ise 24 puanda kaldı.

Gelecek hafta Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

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