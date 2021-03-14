İran'da 5 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Kirman eyaleti

İRAN'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Kirman eyaleti olduğu belirtildi.

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İran'dan gelen son dakika haberine göre, ülkenin güneyinde bulunan Kirman eyaleti, şiddetli bir deprem ile sarsıldı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan deprem yerel saatle 16.24'te kaydedildi.

AA'da yer alan bilgiye göre 5 büyüklüğünde ve yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonucu, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.