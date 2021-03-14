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Balıkesir'de silahlı saldırı: Damat kayınpederi sokak ortasında vurdu

BALIKESİR'de bir kişi, sokak ortasında karşılaştığı kayınpederini yaşadıkları sözlü tartışmadan sonra silahla vurarak yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi, Kurşunlu Caddesi üzerinde seyir halindeki 10 LC 030 plakalı otomobil içerisinde bulunan Ş.M. ve oğlu N.M., Ş M.’nın yaklaşık bir buçuk ay önce eşi ile yaşadığı şiddet olayından dolayı aralarında husumet bulunan kayınpederi F.G. ve kayınvalidesi G.G. ile karşılaştı.

Karşılıklı olarak sözlü tartışmaya başlayan şahıslar daha sonra araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Tartışma sırasında Ş.M., üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile F.G.’yi vurarak yaraladı.

10 LC 030 plaka otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheli Ş.M. ve yanında bulunan N.M., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri yaşanan kovalamaca sonucunda suç aleti ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayda yaralanan F.G.’nin hayati tehlikesinin olmadığı ve Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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