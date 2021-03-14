MHP, 13'üncü büyük kurultayı perşembe günü gerçekleştirecek

Milliyetçi Hareket Partisi'nde 13'üncü Olağan Kurultay Perşembe günü gerçekleştirilecek. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yeniden aday olacağı kurultayda, partiyi 2023 seçimlerinde taşıyacak kadrolar belirlenecek.

Abone ol

"İstiklal için birlik, istikbal için dirlik", "Kazanan Türkiye olacak" sloganlarıyla yola çıkan Milliyetçi Hareket Partisi, 13'üncü büyük kurultayına hazır. Yeni tip koronavirüs önlemleri altında yapılacak Kurultay, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Ankara Arena Spor Salonu'ndaki kurultaya seyirci alınmayacak. Salonda, il başkanları, belediye başkanları, MYK üyeleri ve özel davetliler olacak.

Reklam filminde beka vurgusu

Büyük Kurultay'ın tanıtım filmi partinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Reklam filminde milli beka vurgusu yapıldı.

Bahçeli, güven tazeleyecek

Kurultayda Devlet Bahçeli Genel Başkanlığa tekrar aday olacak, güven tazeleyecek.

Yeni isimler seçilecek

1200 delegenin oy kullanacağı kurultayda, MHP'yi 2023 seçimlerine hazırlayacak kadrolar belirlenecek, parti yönetimine yeni isimler seçilecek. Salonda Türk bayrakları ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri yer alacak. Kurultaya, AK Parti de geniş bir heyetle katılacak.