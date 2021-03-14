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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova'nın 'Kudüs'te büyükelçilik' adımına kınama

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasına ilişkin yayımladığı mesajda 'derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz' dedi.

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İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açan ülkeler arasına Kosova da dahil oldu. Kosovalı liderler, Kudüs'te resmi olarak büyükelçilik açtıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova'nın bu adımına kınama geldi. Yapılan açıklamada, Kosova'ya yönelik "bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın kınama mesajında tam olarak şöyle dendi:

Kosova'nın, Kudüs’te Büyükelçilik açmasını derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Kendi bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, onyıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu gözardı ederek aldıkları bu karar son derece talihsizdir."

"Kosovalı liderler bu şekilde hareket ederek, Kudüs’ün statüsü konusunda ilgili Birleşmiş Milletler kararları dahil barış sürecindeki yerleşik parametrelere aykırı davranmış, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz"

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