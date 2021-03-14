Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Gençlerbirliği'nin gollerini Serdar Aziz (KK) ve Ayite atarken; Fenerbahçe'nin tek sayısını Novak kaydetti. Fenerbahçe, bu sonuçla 58 puanla 3. sırada kalırken; Gençlerbirliği ise puanını 24'e çıkardı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazanırken; Kanarya, şampiyonluk yolunda büyük bir şok yaşadı.

Fenerbahçe, 35. dakikada Novak ile öne geçti. Gençlerbirliği, 40. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine yaptığı vuruşla beraberliği buldu. Ankara ekibinde Ayite, 63. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Son 5 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Kanarya, bu sonuçla 58 puanda kaldı ve eksik maçı olan zirvedeki Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 11 maç kazandı ve puanını 24 yaparak ligde kalma adına umutlandı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk olacağı Beşiktaş ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

11. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasına hareketlenen Osayi-Samuel sağdan ceza sahasına girdi. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel'in vuruşunda Nordfeldt meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

15. dakikada sağ taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Novak'ın etkisiz kafa vuruşunda meşin yuvarlak altıpas içinde Serdar Aziz'in önüne düştü. Serdar Aziz, ayağının dışıyla vurmak istediği topu ıskalarken, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertlilerin rakip yarı alanın ortalarından sağ taraftan kazandığı serbest atışta Sosa ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkteki Novak'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

39. dakikada Gençlerbirliği skora denge getirdi. Soldan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında altıpas üzerinde Serdar Aziz'in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1

İlk yarı 1-1 tamamlandı.

49. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Sosa'nın kafa vuruşunda top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

61. dakikada Sosa'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Samatta'nın yerden ortasında Arda Kızıldağ son anda Cisse'den önce topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere attı.

63. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan Candeias'ın ortasında arka bölümdeki Ayite'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

84. dakikada Nazım Sangare'nin yerden içeriye gönderdiği topa altıpas önünde Pelkas sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Sefa Yılmaz'ın sağdan savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Mugni, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mugni'nin vuruşunda Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

90+3. dakikada Pelkas'ın ortasında Gençlerbirliği savunmasının sektirdiği top ceza sahası sol çaprazında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 1 - 2 :Gençlerbirliği

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül (Dk. 44 Nazım Sangare), Serdar Aziz, Szalai, Novak (Dk. 57 İrfan Can Kahveci), Luiz Gustavo, Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Cisse), Pelkas, Thiam (Dk. 57 Samatta)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 79 Sefa Yılmaz), Murat Yıldırım (Dk. 68 Mugni), Ayite (Dk. 83 Spiridonovic), Lima

Goller: Dk. 35 Novak (Fenerbahçe), Dk. 39 Serdar Aziz (Kendi kalesine), Dk. 63 Ayite (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 30 Candeias, Dk. 65 Murat Yıldırım, Dk. 82 Nordfeldt, Dk. 89 Lima, Dk. 90+1 Ömürcan Artan (yedek kulübesinde) (Gençlerbirliği), Dk. 62 Serdar Aziz (Fenerbahçe)