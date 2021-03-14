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Gökhan Gönül Beşiktaş derbisi öncesi sakatlandı

Gökhan Gönül, Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sakatlık nedeniyle yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

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Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı.

Yerine Nazım Sangare oyuna dahil olurken Gökhan Gönül'ün sekerek soyunma odasına gittiği anlar objektife yansıdı.

Durumu daha sonra belli olacak
Beşiktaş derbisi öncesi sakatlanan 36 yaşındaki sağ bekin durumu yapılan tetkiklerin ardından belli olacak.

Gökhan Gönül bu sezon çıktığı 14 maçta 2 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.

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