Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası manidar paylaşım

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olurken; lider Beşiktaş'tan manidar bir paylaşım geldi.Abone ol
Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak iç sahada üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan ve 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
Kadıköy'de oynanan mücadelenin son düdüğüyle birlikte ise Beşiktaş'tan manidar bir paylaşım yapıldı.
Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından Aboubakar ve Necip Uysal'ın sarıldığı bir görüntü paylaşılırken, "Sımsıkı sarıl Beşiktaş'a" notu düşüldü.
Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medya binlerce etkileşim alırken; Fenerbahçe'ye gönderme olarak algılandı.