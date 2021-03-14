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Düzce'de Afgan genç tecavüze kalkışan vatandaşını bıçaklayarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde Ali M., iddiaya göre, birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra kendisine cinsel tacizde bulunan Afgan uyruklu Nur Muhammet'i bıçaklayarak öldürdü.

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DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde meydana gelen olayda; kaldıkları evde uyuşturucu içtikten sonra Afgan gençlerden Nur Muhammet, vatandaşı Ali M.'ye cinsel tacizde bulundu. İkili arasında çıkan kavga sırasında Ali M., Nur Muhammet'i göğsünden defalarca bıçakladı. Nur Muhammed, bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Ali M. ile birlikte 8 kişiyi gözaltına alarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Nur Muhammed'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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