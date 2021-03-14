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Aksaray'da intihar girişimi: Genç kadın korkuluklardan atladı

AKSARAY'da alt geçidin demir korkuluklarına tırmanıp 4 metre yükseklikten atlayarak intihara kalkışan Ceylan İ. (25) hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 20.30 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi'nde meydana geldi. Alt geçidin demir korkuluklarına tırmanan Ceylan İ, 4 metre yükseklikten atladı.

Kadının atladığını mobese kameralarından fark eden polis, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk etti. Yaralı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düşme sonucu yüzü kanayan, ayağında kırıklar tespit edilen genç kadın, tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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