Müge Anlı kucakladı maske düştü! 'Hemen bir şey olmaz' dedi yaptığı çok fena

Müge Anlı'nın hayranı olan kardeşlerden en büyüğü Zahide Zengin o coşkuyla 'Sizi çok seviyorum Müge Hanım. Aşkımsın çok sarılmak istiyorum. 6 aydır canım çok yandı size sarılayım' diyerek ricada bulundu. Müge Anlı işte o anda hiç beklenmedik bir şey yaptı.