Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiası: Kaos çıkarmak istiyorlar

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'de, yöneticiler Selahattin Baki ile Alper Pirşen konuştu. Her ikisi de takımlarının yediği ikinci golün ofsayt olduğunu ifade ederken FETÖ iddiasında bulundu.

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Selahattin Baki, Başkan Ali Koç'un, "Futbol Türkiye'de sadece futbol değildir ve futboldan FETÖ tamamen temizlenmedi" şeklindeki sözlerini hatırlatarak başladığı konuşmasında, "Bu cümleyi kim kullanmıştı; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç. Bir hafta oldu olmadı bu cümleyi kullandıktan sonra bu akşam başımıza gelenler kamuoyunun malumudur. Şimdi hiç girmeyeceğim ne kadar kötü oynadığımıza, kötü de oynasak hakkımızı kimseye yedirmeyiz ve hakkımızı kimse yiyemez. Bugün yediğimiz gole bakıyoruz kesinlikle gol ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım; Bu golü Nazım Sangare'nin ayağına değdi diye üzerine yıkmaya çalışacaklar, kılıf büyük ihtimalle Nazım olacak. Hiç o işlere girmesinler uyarıyorum. Çünkü zaten Nazım değse bile top ilk ayaktan çıktığı andan itibaren ofsayt. Dolayısıyla bu oyunları tutmayacak" dedi.

"Ofsayt olmayan golümüzü iptal eden VAR operatörüyle bugünkü kişi aynı"

Selahattin Baki, VAR'da görevli operatör ile ilgili olarak şöyle dedi: Bazı bilgilere ulaştık, elimizde bazı bilgiler de var. Birkaç hafta önce oynanan ve bizim yine ofsayt olmayan golümüzü iptal eden VAR operatörüyle bugünkü kişi aynı. Bu kişinin kim olduğunu ben Fenerbahçe Kulübü adına istirham ediyorum, kendi geçmişinin araştırılmasını istirham ediyorum, kendi aile ilişkilerinin araştırılmasını istirham ediyorum. Zaten çok yakında biz bir refleks görmezsek kendimiz açıklayacağız. Artık tiyatroyu da geçti çok tehlikeli bir hal almaya başladı bu iş. Daha önce bu camia bir operasyon yaşamış bir camiaya. Tekrar Fenerbahçe camiasının üzerine oynanmaya başladı.

Ben artık bunun bilerek, bu FETÖ'cü zihniyetin inanın bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir ucu ile oynayarak insanları sokağa döküp kaos çıkarmalarına yoruyorum. Bakın bu kadar da net konuşuyorum, biz Fenerbahçe Yönetimi olarak bu kadar net konuşuyoruz.

"Artık futbolu, sporu her şeyi geçti bu işler. 2 tane operasyon yapılıyor. Fenerbahçe iyidir kötüdür tekrar ediyorum o futbolseverlerin yorumudur. Kötü de olsan yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın. Attığın gol golse vereceksin"

"Devletimizden büyük bir temizlik bekliyoruz"

VAR'daki çizgi sistemi hakkında bilgiler veren Selahattin Baki, "Bir de sokaktaki birçok insan yapay zeka ile çizgi çiziliyor sanıyorlar. Ben bunu İngiltere'den de buradan da biliyorum. Çizginin o ilk noktasını koyan zaten operatör, bilgisayarın başındaki operatör. Yani insan eli manipülasyona açık. Eğer ki ortada bir kötü niyet varsa bize karşı ki var olduğu aşikar, dediğim gibi bunu kimse yapay zekaya da yıkamaz. Fenerbahçe camiası artık uyandı, bunları yemiyoruz ve tekrar ediyorum burada devletimizden artık istirham ediyorum bu tür insanları bu tür ilişkisi olan insanları lütfen deşifre edin. Lütfen futboldan bunları temizleyin. Yoksa 11 maç sonra bu sezon biter kavga ile gürültüyle, şampiyon olan olur ikinci olan olur. Önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam ederiz. Benim şahsen hayatta en çok sevdiğim şey futbol. Futboldan bıkkınlık seviyesine geldim. Devletimizin de çok büyük futbolsever üyeleri olduğunu biliyorum Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere istirham ediyorum artık lütfen bizim ulaştığımız bilgiler üzerinden devletimizden de büyük bir temizlik bekliyoruz bu konu ile ilgili" şeklinde konuştu.

Alper Pirşen: VAR'daki operatör Galatasaray maçıyla aynı kişi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen ise "Aklımızla oynuyorlar. Bu arada güzel de bir detay söyleyeyim; Galatasaray maçının operatörü de aynı arkadaş. Bakın o maçta Mesut'un tam karşıdan bir pozunu çektiler ayak topa değmiş miydi değmemiş miydi; bize o görüntüyü net vermedikleri için o gün herkesin kafasında bir soru işareti kaldı. Biz daha sonra bunların çalışmalarını yaptığımızda o golün ofsayt olmadığı zaten ortaya çıktı. Operatör, o maçta top ayaktan çıktıktan sonra çizgi çiziyor bizi artık aptal yerine koymasınlar, yakalandılar. Hawk-Eye firması içerisinde çalışan kişilerin kim olduklarını biliyoruz. Artık Fenerbahçe'nin canını yakmaya hakları yok. O Hawk-Eye operasyonunun mutlaka bir cezası olacak. Fenerbahçe bu şirkete ve özellikle çalışanlarına hem burada hem Galatasaray maçında karşımıza çıkan kişi ile ilgili gerekenleri yapacak. Umarım kamu daha önce davranır ama biz de gerekirse bu kişinin tüm detaylarını açıklayacağız. Soruşturması bizim için gerçekten önemli" dedi.

"Yeni bir düzenin kurulması gerekiyor"

Alper Pirşen, Türk futbolunun iyi bir yere gitmesi için bir silkelenmesi gerektiğini dile getirerek, "Ters çevrilip dökülmesi ve sadece belli kişilerin kalması, yeni bir düzenin kurulması gerekiyor. Biz artık Fenerbahçe olarak gördüğümüz hakem faciaları karşısında gerçekten dehşete düşüyoruz. Taraftarımıza karşı sorumluyuz, biz kendimiz de birer taraftarız ve artık ben sindiremiyorum. Öfke kat sayımız o kadar yükseldi ki nasıl davranmamız gerektiğinde bile ikilemde kalıyoruz. Hem TFF hem kamu burada gerekli düzeni vermeli. Futbol futbol olmaktan çıktı. Bu ülkenin futbol değeri gittikçe düşüyor, futbol diye bir şey kalmadı. Nazım Sangare ile ilgili Selahattin Bey önemli bir şey söyledi, bir detay vereyim bu pozisyonla ilgili; Nazım Sangare'ye bağlayacaklar diye duyuyoruz. Nazım'a bağlayamazlar; niye bağlayamazlar çünkü Nazım Sangare'nin topla oynadığı kanaati varsa o zaman ofsayt çizgisi çizemezsin. O zaman da VAR'a gidip tespit etmek zorundasın. Eğer bir ofsayt tespiti yapıyorsan burada ofsayt yok. Az önce gösterdiğim fotoğraf ne kadar göründü kameralara bilmiyorum ama top ayaktan çıkmış. Kuralları biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Artık insanları aptal yerine koymasınlar; 5 dakika sürdü 5. Bazen 9 saniye sürüyor bazen 5 dakika sürüyor. Artık bizim aklımızla oynamayın. Yayıncı mı göstermedi VAR odası mı bir türlü yayınlayamadı o çizgiyi mi uyduramadılar ne yaptılar bilmiyoruz ama bunlar artık kabul edilebilir şeyler değil. Gerçekten futbol olmaktan çıktı. Şurada verilen mücadele bazen çok kahpece yenilen bir golle hem moralmen çökmemize sebep oluyor hem oyun planımızın çökmesine sebep oluyor. Bunlar artık katlanabilecek şeyler değil" şeklinde konuştu.