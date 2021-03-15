Kanlı rejim Suriye Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı! MSB açıkladı: Yaralılar var
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de sivil yerleşim yerlerinin rejim güçleri tarafından balistik füzelerle vurulduğunu bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, sivil yaralılar olduğu bilgisi verildi.Abone ol
MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır.
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için RF tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır.
Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.