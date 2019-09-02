Müge Anlı Tatlı Sert'e herkesten sakladığı kızıyla başladı! Lidya Akdağ sürprizi

Müge Anlı'nın kızının mektubunu 'ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum' deyip şunları söyledi :

-Beni sabah sabah ağlattın. Çok gururlandım çok teşekkür ediyorum sana. Benim annem çam ağacının tohumları toplayıp onları fide haline getiriyor, sonra onları herkese verip diktiriyor. Anneciğim kızıma da böyle bir sevgi aşıladığın için teşekkür ederim.