Müge Anlı Tatlı Sert'e herkesten sakladığı kızıyla başladı! Lidya Akdağ sürprizi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında yeni yayın dönemine başlarken, ünlü sunucuya kızı Lidya Akdağ sürpriz yaptı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilinin ardından bugün yeni sezona başlangıç yaptı. İlk canlı yayında Müge Anlı hayli heyecanlıydı. Kızından gelen mektupla duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, kızı Lidya Akdağ'ın kendisi adına Tema Vakfı'na 100 adet fidan bağışladığını seyircisiyle paylaştı.
Müge Anlı'nın kızının mektubunu 'ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum' deyip şunları söyledi :
-Beni sabah sabah ağlattın. Çok gururlandım çok teşekkür ediyorum sana. Benim annem çam ağacının tohumları toplayıp onları fide haline getiriyor, sonra onları herkese verip diktiriyor. Anneciğim kızıma da böyle bir sevgi aşıladığın için teşekkür ederim.
Lidya Akdağ'ın mektubu :
"Canım annem" diyerek mektubuna başlayan Lidya Akdağ, Müge Anlı'ya şunları yazmış: - "Zirvede olmanın getirdiği tatlı heyecanını gönülden paylaşıyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de çok güzel işlere imza atacağına, gücünün yettiği herkese yardım edeceğine ve en karmaşık olayları bile aydınlatacağına inanıyorum. Başarıların daim olsun kanatsız melek"
Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ
Ünlü sunucu Müge Akdağ bugüne kadar sadece bir evlilik yaptı ve o evlilikten bir kızı oldu. Kızının ismi Lidya Akdağ... Müge Anlı boşanma sonrasında velayetini aldığı kızıyla birlikte yaşıyor. Lidya Akdağ, Mart ayında 18 yaşına girdi.