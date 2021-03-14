İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı. Soylu'yu bu acı gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesi, politikacılar, valiler ve belediye başkanları yalnız bırakmadı...
Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı. Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri İçişleri Bakanı Soylu ve ailesi kabul etti.
Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip Servet Soylu için cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesi Soylu ile omuz omuza saf tuttu.
Cenaze namazını Hakkı Soylu kıldırırken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Rabb'im cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın bizleri. Sevgili Habibi'nin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Servet Annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Zira sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar."