Son dakika Myanmar'daki protestolarda en az 38 kişi öldürüldü

MYANMAR'da dün düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 38 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Myanmarlıların, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle başlattığı gösterileri devam ediyor.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu'ndan (AAPP) yapılan açıklamada, dün ülkenin birçok bölgesinde düzenlenen protestolara asker ve polis, gerçek mermi kullanarak müdahalede bulundu.

38 kişi daha öldürüldü

AAPP'nin bugün sosyal medyada açıkladığı verilere göre bir gün içinde en az 38 protestocu vurularak öldürüldü.

Protesto liderlerinden Zay Phyo, Yangon'daki protestoları dağıtmak için en az 500 ordu personelinin konuşlandırıldığını belirterek, "Etrafta çok az polis vardı, genellikle protestolara askerler müdahale etti." dedi.

"Rastgele ateş açıldı''

Askerlerin silahsız protestocuları dağıtmak için gerilla taktiği kullandığını aktaran Phyo, "Kalabalıkların bulunduğu yerleri motosikletle çevreleyip insanlara rastgele ateş açtılar. Bu yüzden çok fazla can kaybımız var." şeklinde konuştu.

Yaşanan can kayıplarının ardından dün, 1 Şubat darbesinden bu yana protestolardaki en kanlı gün oldu.