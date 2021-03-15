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Mercedes, 2.6 milyon aracını geri çağırdı

Mercedes, Çin'de 2,6 milyon araçlık devasa bir geri çağırma operasyonu başlattı.

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Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'ne göre Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yazılım tasarımındaki hatalardan dolayı Çin'de 2,6 milyon araçlık rekor bir geri çağırma operasyonuna imza attı.

Açıklamaya göre, geri çağırma operasyonu 12 Nisan'da başlayacak ve 21 Ocak 2016 ile 20 Kasım 2020 arasında üretilen 17 otomobil modelini kapsayacak.

Yanlış konum bildiriyor
Açıklamada, eCall sistemindeki söz konusu problemin, bir otomobil kazası durumunda araçların yanlış konum bildirmesine sebep olabileceği belirtildi.

Otomobil üreticisi, riski ortadan kaldırmak için geri çağırdığı araçların yazılımlarını ücretsiz bir şekilde son versiyon ile güncelleyecek.

Geri çağrılan modeller
Yapılan resmi açıklamaya göre, 2016-2021 model yılları arasında satılan CLA sınıfı, GLA sınıfı, GLE sınıfı, GLS sınıfı, SLC sınıfı, A sınıfı, GT sınıfı, C sınıfı, E sınıfı, S ve bunun yanında CLS sınıfı, SL sınıfı, B sınıfı, GLB sınıfı, GLC sınıfı ve G sınıfı araçlar, hatanın olduğu gerekçesiyle listeye eklenmiş durumda.

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