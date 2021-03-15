Akaryakıtta vergi kaçıran şirketler için yasal düzenleme! Kapatılacak

Akaryakıt sektöründe fatura oyunu ile vergi kaçırmaya son veren yasal düzenleme yapılıyor. Sahte fatura düzenleyip pompadan silenler, yazılımla vergi kaçıranlara yönelik kapatmaya kadar varan ağır cezalar verilecek.

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Sabah gazetesinden Eda Işık imzalı haber göre hükümet, akaryakıtta sahte fatura oyunu oynayarak vergi kaçıranlara büyük ceza getirecek düzenleme için düğmeye bastı. Yeni düzenleme ile daha önce kaçak akaryakıt ile mücadele kapsamında çıkarılan yasayı arkadan dolananlar, sahte akaryakıt kaçakçılığı yapmış sayılacak.

Neler yapılmıştı?

2013'te yapılan düzenleme ile hem vergi kaçakçılığının önlenmesi hem de kaçak akaryakıt kullanımının kontrol edilebilmesi amacıyla tüm akaryakıt istasyonlarına araç plakalarının ve alınan akaryakıt miktarının kaydedilmesine yarayan cihazlar kuruldu.

Böylece Türkiye'de yıllık 2.5 milyar dolarlık vergi kaybının önlenmesi sağlandı. Akaryakıt kaçakçılarının bu kez dolambaçlı bir yönteme başvurarak sahte fatura üzerinden vergi kaçırdığı tespit edildi. Bunun için de yeni düzenlemeye geçildi.

AK Parti kaynakları "Yapılan tespitlerde başka yere akaryakıt veriyormuş gibi fatura kesiliyor. Bu sırada para giriş-çıkışı oluyor. Daha sonra bu yakıt başka yere satılıyor. Satılan yakıt da yasal olmamasına rağmen pompadan siliniyor. Bu yollara başvuranlar için yüksek cezalar ve kapatma kararı gibi yaptırımlar getirilecek" dedi.

Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulması ve ardından yasalaşması bekleniyor.