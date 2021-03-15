Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul ve çok sayıda kentte sağanak etkili olacak
Meteoroloji son hava durumu raporunu yayımlandı. Bugün ülkenin birçok yerinde yağış hakim olacak. İşte 5 günlük hava durumu raporu...
Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışın akşam saatlerinde başlaması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sağanak ve kar
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.