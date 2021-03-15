İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında love Erdoğan gerilimi! Ancak cesedimizi çiğnersiniz

İzmir'in Selçuk ilçesinde belediyesi zabıtaları, AK Parti ilçe başkanlığı tarafından ilçenin değişik noktalarına konulan “Love Erdoğan” görsellerini, izinsiz konulduğu gerekçesiyle kaldırdı. AK Partililer bir kez daha ilçeyi görsellerle donatınca, zabıtalar bir kez daha topladı. AK Parti İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu bunun üzerine, “Bu görselleri Selçuk meydanlarından kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur” açıklaması yaptı.

Abone ol

İzmir’de Selçuk AK Parti İlçe Başkanlığı’nın ilçenin çeşitli noktalarına koyduğu “Love Erdoğan” görselleri, CHP'li belediye ile AK Parti'yi karşı karşıya getirdi. İlçe siyasetini geren gelişme üç gün önce başladı. AK Parti'nin koyduğu görseller izin alınmadan yerleştirildiği gerekçesiyle aynı gün belediye zabıtalarınca toplandı. Dün akşam saatlerinde aynı panolar ilçenin birçok kamusal alanına tekrar konulunca, belediye zabıtaları bir kez daha panoları topladı.

AK Parti ilçe başkanı: Cesedimizi çiğnersiniz

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre koydukları görsellerin ikinci kez kaldırılmasına tepki gösteren AK Parti İlçe Başkanı Selim Girmiyanoğlu, “Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk meydanlarından kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur. Milletimizin üzerine bombalar yağdıran, 15 Temmuz işgal girişimini gerçekleştiren ve ABD'de bunu küstahça sergilemeye devam eden FETÖ'cülere karşı mücadelemiz her platformda büyük kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği, görselinin olduğu panoları kaldırmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

"Herkes yasalara uymak zorundadır"

Konuyla ilgili olarak Selçuk Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada “Kanuna aykırı olarak kamusal alanlara yerleştirilen izinsiz reklamlar, Efes Selçuk Belediyesi tarafından yasal mevzuat gereğince kaldırıldı” denildi.

Açıklamada, “AKP Selçuk İlçe Başkanlığı tarafından kanuna aykırı olarak izinsiz bir şekilde kamusal alanlara yerleştirilen reklamlar, kanunun bize emrettiği sorumluluklar uyarınca Belediyemiz ekipleri tarafından kaldırılmıştır. Ülkemiz sınırları içerisinde gerçekleştirilen tüm eylem ve fiiller, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmak zorundadır. Kamu otoriteleri, yasal düzenin sağlanması ile mükelleftir” denildi.

“FETÖ mücadelesi sulandırılıyor"

Girmiyanoğlu'nun açıklamasını FETÖ ile mücadeleyi sulandırdığı savunulan açıklamada, “Bir siyasi partinin yönetimi tarafından keyfi siyasal ihtiraslar sonucunda gündeme getirilen bu kanunsuz uygulamanın, devletimiz ve milletimizin FETÖ'ye karşı topyekun mücadelesini sulandıracak açıklamalarla perdelenmeye çalışılmasını ise başta 15 Temmuz Hain Darbe Teşebbüsü'ne karşı direnirken şehit olan yurttaşlarımızın anısına ve milletimizin demokrasi mücadelesine saygısızlık olarak değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"Yasal başvuru olursa değerlendirilir"

Yasalar gereği kamusal alanda sergilenecek tanıtım görselleri için izin alınması gerektiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Milletimizin ve kanunlarımızın bize verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevimizi sürdürmeye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla bildirir, gerekli yasal müracaatlar ve izinler alınması için girişimde bulunulması söz konusu olursa konu tekrar kanunlar çerçevesinde değerlendirilebilir."