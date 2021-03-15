Adana'da eski kocasını sevgilisine böyle öldürttü 'kapıyı sen açma' mesajı attı

Olay, 4 Mart gecesi ilçenin Şahin Özbilen Mahallesi'nde bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Ömer Çelebi, boşanmasına karşın birlikte yaşamaya devam ettiği Gizem Yıldız ve kızı Duru ile otururken, kapı zili çaldı. Kapıyı açan Ömer Çelebi, silahlı saldırıya uğradı. Çelebi, yakın mesafeden boynuna, göğsüne ve karnına isabet kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.