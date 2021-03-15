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Konut satışları Şubat'ta 31,6 düşüş kaydetti! TÜİK verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Türkiye'de Şubat'ta konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 düşüş kaydetti.

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Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Verilere göre Şubat ayında 81 bin 222 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi.

İpotekli konut satışları

Türkiye genelinde Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 azalış göstererek 14 bin 669 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,1 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 174 konut satışı ve yüzde 21,6 pay ile ilk sırada yer aldı.

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