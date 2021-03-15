BIST 1.556
DOLAR 7,59
EURO 9,05
ALTIN 420,33
HABER /  FENERBAHÇE

Erol Bulut için kritik gün! Ali Koç kellesini alacak mı?

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne sahasında 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Erol Bulut için kritik gün. Sarı-Lacivertli kulüpte bugün teknik adamın geleceği hakkında toplantı yapılacak.

Abone ol

Fenerbahçe, sahasında öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 40'ta Serdar Aziz (kendi kalesine) ve 63'te Floyd Ayite kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü 35'te Filip Novak attı. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ankara temsilcisi, Kadıköy'de son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de almıştı. Gençlerbirliği söz konusu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 19 deplasman maçından 17'sini yitirmiş, 2'sinde ise berabere kalmıştı.

Koltuğu sallantıya girdi
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallantıya girdi. Sahasındaki son 4 maçın 1'inde berabere kalan ve 3'ünde yenilgiye uğrayan Sarı-Lacivertli kulüpte Erol Bulut'un takıma kalıp kalmayacağı ile ilgili toplantı yapılacak.

Son söz Ali Koç'ta
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetiminde bazı yöneticiler Erol Bulut'un gitmesini isterken, diğer yöneticiler takımda kalmasını istiyor. Son söz ise kulüp başkanı Ali Koç'ta.

Erol Bulut ne demişti?

46 yaşındaki çalıştırıcı Gençlerbirliği maçının ardından, "Rakip kontrataktan, ofsayt olan bir pozisyondan gol buldu. Aleyhimize verilen bir karar. VAR'da nedense bugüne kadar bu çizgiler hep bizim aleyhimize oluyor. Bize bu pozisyon olsaydı emin olun ofsayt verilirdi. Türk futboluyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü söylediğim zaman yanlış konuşabilirim. Çoğu şeyin doğru gitmediğini biz sahada, taraftarlar ekranda hep birlikte yaşıyoruz. Bu şekilde zor" ifadelerini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Emre Belözoğlu için şok sözler: Fenerbahçe'de bir numaralı sorumludur ilişiği kesilmeli Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da tarlada toplarken fark etti! Görenler hayrete düştü
Akaryakıtta vergi kaçıran şirketler için yasal düzenleme! Kapatılacak
Kuzey Londra Derbisi'nde Arsenal geri döndü
İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında love Erdoğan gerilimi! Ancak cesedimizi çiğnersiniz
Milan'a ağır darbe! Zirveden uzaklaşıyor
Futbolun efsanesi Pele kabul etti: Rekor Ronaldo'nun!
Mercedes, 2.6 milyon aracını geri çağırdı
Uzman isimden kritik uyarı! Maske kullananlar bunu sakın yapmayın
Son dakika Myanmar'daki protestolarda en az 38 kişi öldürüldü
Selçuk Geçer fena uçtu: Dolar asıl şimdi patlayacak kur 14-16 TL olacak
Yorumlar 2 yorum