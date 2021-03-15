Erol Bulut için kritik gün! Ali Koç kellesini alacak mı?

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne sahasında 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Erol Bulut için kritik gün. Sarı-Lacivertli kulüpte bugün teknik adamın geleceği hakkında toplantı yapılacak.

Abone ol

Fenerbahçe, sahasında öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 40'ta Serdar Aziz (kendi kalesine) ve 63'te Floyd Ayite kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü 35'te Filip Novak attı. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ankara temsilcisi, Kadıköy'de son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de almıştı. Gençlerbirliği söz konusu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 19 deplasman maçından 17'sini yitirmiş, 2'sinde ise berabere kalmıştı.

Koltuğu sallantıya girdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallantıya girdi. Sahasındaki son 4 maçın 1'inde berabere kalan ve 3'ünde yenilgiye uğrayan Sarı-Lacivertli kulüpte Erol Bulut'un takıma kalıp kalmayacağı ile ilgili toplantı yapılacak.

Son söz Ali Koç'ta

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetiminde bazı yöneticiler Erol Bulut'un gitmesini isterken, diğer yöneticiler takımda kalmasını istiyor. Son söz ise kulüp başkanı Ali Koç'ta.