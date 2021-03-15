Emre Belözoğlu için şok sözler: Fenerbahçe'de bir numaralı sorumludur ilişiği kesilmeli
Futbol yorumcuları, spor yazarları Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçı yorumlarken fatura üç isme kesilirken Emre Belözoğlu için sarf edilen sözler dikkat çekti.
Fenerbahçe, sahasında öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 40'ta Serdar Aziz (kendi kalesine) ve 63'te Floyd Ayite kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü 35'te Filip Novak attı. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ankara temsilcisi, Kadıköy'de son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de almıştı. Gençlerbirliği söz konusu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 19 deplasman maçından 17'sini yitirmiş, 2'sinde ise berabere kalmıştı.
Nihat Kahveci: Erol hoca mütevazi davranıp istifa etmeli. İstifa da bir hizmettir. Beklenti de bu yönde. Erol hocanın arkasında duran, sabretmeliyiz diyen bir kesim vardı, bence o kesimi de düşünerek, kendisini savunan o kişileri de düşünerek istifa etmeli. Fenerbahçeli oyuncular sahanın içinde panik halinde. Fenerbahçe, içeride 5'e 2 yakalanmaz defansta. 2 gol yerse, 10 tane pozisyon bulur.
Reha Kapsal: Fenerbahçe'nin kadro derinliği iyi ancak Erol Bulut'un performansı geleceğini belirleyecek demiştim. Göztepe yenilgisinden sonra çalkalandı ortalık, Trabzonspor galibiyeti geldi. Ligin sonuncusuyla oynuyorsun, kadro yetersizliği var rakip de 4. hocasıyla çıkıyor ve ligin sonuncusu. Bugün Emre Belözoğlu takımın başında çıkabilir, Erol Bulut istifa edebilir bu mağlubiyetten sonra. Erol Bulut'un ağırlığı yok, niye yok? Burada Emre Belözoğlu'na iş düşüyor. Emre Belözoğlu tribünden 'Pres, pres, bas, bas' diye bağırırsa ve sen de kenarda durursan, senin teknik adamlığın tartışılır.
Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu, Erol Bulut’un yanına herkesi doldurdu. Mehmet Aurelio, Selçuk Şahin, Volkan Demirel. Parayı basıp herkesi alıyorsun. Bu süreçte en az suçlu adam Ali Koç. Sana daha ne yapsın?Fenerbahçe'de bir numaralı sorumlu Emre Belözoğlu'dur ve yarın sabah itibariyle takımla ilişiği kesilmelidir. Fenerbahçe’de Samatta, Thiam ve Cisse’yi topla Aboubakar’ın sol bacağı, Mostafa Mohamed’in anakondası etmez. Hadi be, Gençlerbirliği'nin 2. golü ofsayt. Dakikalarca çizgiyi ayarlayıp ofsayt değilmiş gibi göstermek için uğraşıp, sözüm ona yedirdiler!!! Bu birkaç santimlik çizgiler hep mi Fenerbahçe aleyhine çizilir? Herkes bu çizgileri VAR hakemlerinin çizdiğini zannediyor ama bu çizgileri çizen adı ve ilişkileri belli olmayan bir operatör.