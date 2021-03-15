Emre Belözoğlu için şok sözler: Fenerbahçe'de bir numaralı sorumludur ilişiği kesilmeli

Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu, Erol Bulut’un yanına herkesi doldurdu. Mehmet Aurelio, Selçuk Şahin, Volkan Demirel. Parayı basıp herkesi alıyorsun. Bu süreçte en az suçlu adam Ali Koç. Sana daha ne yapsın?Fenerbahçe'de bir numaralı sorumlu Emre Belözoğlu'dur ve yarın sabah itibariyle takımla ilişiği kesilmelidir. Fenerbahçe’de Samatta, Thiam ve Cisse’yi topla Aboubakar’ın sol bacağı, Mostafa Mohamed’in anakondası etmez. Hadi be, Gençlerbirliği'nin 2. golü ofsayt. Dakikalarca çizgiyi ayarlayıp ofsayt değilmiş gibi göstermek için uğraşıp, sözüm ona yedirdiler!!! Bu birkaç santimlik çizgiler hep mi Fenerbahçe aleyhine çizilir? Herkes bu çizgileri VAR hakemlerinin çizdiğini zannediyor ama bu çizgileri çizen adı ve ilişkileri belli olmayan bir operatör.