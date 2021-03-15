Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray’da son iki maçta 3 gol atarak muhteşem bir dönüş ortaya koyan Radamel Falcao’nun başarısının sırrı ortaya çıktı.

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Sakatlığı sonrasında bir süre görev almadan yedek kulübesinde yer alan, ancak Sivas ve Kayseri maçlarındaki golleriyle muhteşem bir dönüş yapan Radamel Falcao’nun sırrı belli oldu. Yüksek maliyeti ve sakatlıkları ile sürekli gündem olan, devre arasında ABD’ye gitmesi beklenen ve istenen Kolombiyalı forvetin, Galatasaray’da kalmak istemesindeki gerçek hedefin 2022 Dünya Kupası olduğu ifade edildi.

Kolombiya ile final yapacak

Milliyet'in aktardığı habere göre; 35 yaşındaki forvetin, Kolombiya ile birlikte bu şampiyonaya katılarak final yapmayı amaçladığı dile getirildi. Falcao’nun bu nedenle “emeklilik” yaşama niyeti yok.

Borcunu ödemek istiyor

Tecrübeli golcünün bir diğer motivasyon kaynağı ise Galatasaray’a borcunu ödeme isteği... Taraftarın sevgisi ve kulübün fedakârlığı nedeniyle Falcao’nun sarı-kırmızılılara borcunu ödemek için çok istekli olduğu dile getirildi.

Terim etkisi

Radamel Falcao’nun müthiş dönüşünde kendisinin profesyonel yaklaşımı kadar, teknik direktör Fatih Terim’in de rolü çok büyük oldu. Kolombiyalı, yüzde 100 hazır olmadan sahaya sürülmedi. İyileşmesine rağmen haftalarca kadroya bile alınmadı. Terim, “Ne zaman tam olarak kendini hazır hissedersen o zaman oynarsın” diyerek, futbolcusunun üzerindeki baskıyı azalttı.