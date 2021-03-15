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Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Kayserispor maçından önceki sözleri takımı şampiyonluk havasına soktu. Terim'in soyunma odasında oyuncularına yaptığı 3-0'lık galibiyeti getiren özel konuşma ortaya çıktı.

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İki haftada kaybedilen 5 puan ve Belhanda depremi ile Kayseri'ye giden Galatasaray, krizden çıkmasını bildi. 3-0'lık net galibiyetle Kadir Has'tan ayrılan sarı-kırmızılılarda skor kadar teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları da merak ediliyordu.

Fatih Terim, basın toplantısında yönetimi zor durumda bırakacak tek kelime etmezken, "Bu kulüp, efsanesi Fatih Terim'i gönderdi. Aslolan Galatasaray'dır" dedi.

Sabah'ın haberine göre; kameralar önünde camiaya birlik mesajı veren İmparator'un Kayseri deplasmanı öncesinde oyuncularına özel bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.

''Son sözü biz söyleyeceğiz''
Çift forvetli 4-1-3-2 sistemini ilk kez deneyen Terim, maç taktiğini anlattıktan sonra takımını şu sözlerle motive etti: "Şu an gerideyiz ama daha oynanacak 12 maç var. Asıl şimdi bizim bölümümüz başlıyor. Ben rahatım, siz de rahat olun. Biz Galatasarayız ve son sözü biz söyleyeceğiz. Size güveniyorum. Sakin kalmalıyız, panik yapmayacağız."

Fatih Terim'in motivasyonu sahaya da yansıdı. Galatasaray, Kayseri'de sergilediği futbolla şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi.

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