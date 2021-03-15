BIST 1.556
DOLAR 7,59
EURO 9,05
ALTIN 420,33
HABER /  SPOR

Türkiye Kupası’nda hakemler belli oldu

İhlas Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelelerinin hakemleri belli oldu. Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında Fırat Aydınus, Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesinde ise Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası’nda hafta içinde oynanacak olan yarı final karşılaşmalarında görev alacak olan hakemler belli oldu. Yarın Beşiktaş’ın Başakşehir’i konuk edeceği mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak.

Çarşamba günü oynanacak olan Antalyaspor-Alanyaspor karşılaşmasının hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Mücadelede Alpaslan Dedeş ve Murat Ergin Gözüt yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası 2020 yılında 34.5 milyar TL kar açıkladı
Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri!
Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin asılsız haberlere isyan etti: Pandemide kontrollerini aksatmadı
Hatay'da gören merak edip sordu! 90 tekerlekli TIR 3 günde taşıdı
Sivas'ta hırsızlar yalnız yaşayan adamın 'Tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu geri getirdi
Konut satışları Şubat'ta 31,6 düşüş kaydetti! TÜİK verileri açıkladı
Bursa'da 6 ay çalışıp üretti! Siparişlere yetişemiyor
Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı! Seferler yapılamıyor
Erol Bulut için kritik gün! Ali Koç kellesini alacak mı?
Bursa'da tarlada toplarken fark etti! Görenler hayrete düştü
Yorumlar