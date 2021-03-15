Erling Haaland'ın satış fiyatı belli oldu!

İyi bir teklif gelmesi halinde transfer izin verecek olan Borussia Dortmund, Norveçli yıldız için beklediği bonservis bedelini belirdi.

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Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da attığı gollerle rekorlar kıran Erling Haaland, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda. Yıldız oyuncunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Borussia Dortmund Haaland'ı elden çıkarmaya hazır.

Bild'in haberine göre, Borussia Dortmund bu yaz Norveçli yıldız için 150 milyon Euro bonservis bedeli belirdi. 20 yaşındaki oyuncuyla Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Manchester City ilgileniyor.

Öte yandan Haaland'ın menajeri Mino Raiola ise oyuncusunun bir sezon daha kariyerine sarı-siyahlılarda devam etmesinde ısrar ediyor.

Haaland'ın Dortmund'la olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.