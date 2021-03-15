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Merkezi Yönetim Bütçesi şubat ayında 23,2 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi'nin şubat ayında 23,2 milyar TL fazla verdiğini açıkladı.

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Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi şubatta 23,2 milyar TL fazla, faiz  dışı denge 35,9 milyar TL fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2021 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 96,4 milyar TL, bütçe  gelirleri 119,6 milyar TL ve bütçe fazlası 23,2 milyar TL oldu.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 83,7 milyar TL ve faiz dışı fazla  ise 35,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Dikkat çeken veriler 

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Şubat ayında 7 milyar 363  milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Şubat ayında 23 milyar 170 milyon
TL fazla vermiştir. 2020 yılı Şubat ayında 6 milyar 800 milyon TL faiz dışı fazla  verilmiş iken 2021 yılı Şubat ayında 35 milyar 927 milyon TL faiz dışı  fazla verilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 96 milyar 409  milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz harcamaları 12 milyar 757  milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 83 milyar 652 milyon TL olarak  gerçekleşmiştir. 2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1  trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Şubat ayında 96 milyar 409  milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 93  milyar 499 milyon TL harcama yapılmıştır. Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1  oranında artmıştır.

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme  oranı ise 2020 yılında yüzde 8,5 iken 2021 yılında yüzde 7,2 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4  oranında artarak 83 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz  hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020  yılında yüzde 8,3 iken 2021 yılında yüzde 7,2 olmuştur.

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