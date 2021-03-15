BIST 1.563
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 417,88
HABER /  YEREL

Sultanbeyli’de pitbull dehşeti: Sokak köpeği güçlükle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı

Sultanbeyli’de bir gencin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak köpeğine saldırdı. Sokak köpeği pitbullun ağzından güçlükle kurtarıldı.

Abone ol

Sultanbeyli Adil Mahallesinde pitbull dehşeti yaşandı. Bir genç sokakta pitbull cinsi köpeğini gezdirirken, pitbull, gördüğü bir sokak köpeğine saldırdı. Tasmalı olduğu halde sokak köpeğini kafasından ısırarak sürükleyen pitbull, köpeği bırakmadı.

Bunun üzerine mahalleli sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı. Sokak köpeği, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kurtarıldı. Öte yandan vatandaşlar, insanlara ve hayvanlara saldıran pitbull cinsi köpeği gezdiren gence tepki göstererek, yetkililerden önlem almalarını istedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da eski kocasını sevgilisine böyle öldürttü 'kapıyı sen açma' mesajı attı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beyoğlu'nda mührü kırılan kumarhaneye baskın
Adıyaman'da yaşandı! Kovalamacada terk edilen otomobilden uyuşturucu çıktı
Fransız yazardan Frexit yorumu: Paris AB'yi terk edebilir
Ömerli Barajı’na su taşıyan derede korkunç manzara
Sahte polis emekli noteri 2 milyon lira dolandırdı
Sergen Yalçın'dan 11'e derbi dokunuşu
Emlak beyan değeri online alınabilecek
Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu
Ali Babacan'dan 'Merkez Bankası rezervi' yorumu: Beraber yaptılar
Antalya'da kimlik çıkartmaya gitti hayatının şokunu yaşadı: Bir yıla yakın uğraştık
Yorumlar