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Balıkesir'de poşetteki bebek cesedinin düğümü çözüldü! Kardeşi ihbar etti meğer...

İhlas Haber Ajansı

Kardeşi ihbar etti bebek cesedi düğümü çözüldü! Meğer...

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Yenimahalle’de ikamet eden 3 çocuk annesi bir kadını gözaltına alan polis, kadının kız kardeşlerinin ihbarıyla E.A. isimli bir genç kızı gözaltına aldı. Evlilik dışı bir ilişkisi olduğu öğrenilen E.A’nın hamileliğini etrafından gizlediği, bebeği de tek başına doğurduğu, doğum sırasında bebeğin öldüğünü iddia ettiği öğrenildi. Ayvalık Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A tutuklanırken, E.A’nın ailesi ve sevgilisi olduğu edilen bir kişi serbest bırakıldı.

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