BIST 1.555
DOLAR 7,54
EURO 9,00
ALTIN 419,31
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın efsanesi Suat Kaya mahkemelik oldu

Bir dönem A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsane oyuncusu Suat Kaya'nın yaşadığı evin kirasını ödemediği için mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Bir zamanlar Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncuları arasında yer alan Suat Kaya, efsane Galatasaray kadrosunda 2000 yılında UEFA kupasını kazanmıştı. Uzun süredir Ulus Çamlıtepe'de bir sitede oturan Suat Kaya'nın bir senedir kirasını ödemediği için ev sahibi ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre Nisan 2020'den beri 15 bin 800 liralık kirasını ödemeyen Suat Kaya, borçları karşılığında evine haciz geleceğini öğrenince geçtiğimiz hafta bir gecede evini boşaltıp kaçmış. 200 bin lira üzerinde kira borcu olan Suat Kaya'nın borcunu ödemeden kaçtığını öğrenen ev sahibi büyük bir şok yaşarken Suat Kaya'nın, peşine düştüğünü öğrendim.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkezi Yönetim Bütçesi şubat ayında 23,2 milyar TL fazla verdi
Sultanbeyli’de pitbull dehşeti: Sokak köpeği güçlükle kurtarıldı
Adıyaman'da yaşandı! Kovalamacada terk edilen otomobilden uyuşturucu çıktı
Erling Haaland'ın satış fiyatı belli oldu!
Ömerli Barajı’na su taşıyan derede korkunç manzara
Beyoğlu ve Beşiktaş' ta 'Martı' kazaları! Yaralılar var
Sahte polis emekli noteri 2 milyon lira dolandırdı
Sergen Yalçın'dan 11'e derbi dokunuşu
Emlak beyan değeri online alınabilecek
Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu
Yorumlar