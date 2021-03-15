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HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümü paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının gerçekleştirildiği 15 Mart'ı "Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü" ilan ettiklerini belirtti.

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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Christchurch'te düzenlenen terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak "Bu vahşette kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Mart'ı hiç unutmamak adına 'Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü' ilan ettik. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart 2019'da, terörist Brenton Tarrant tarafından cuma namazında otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.

Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

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