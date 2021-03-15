Fenerbahçe yenildi Fazıl Say çılgına döndü: Adam gibi teknik direktör lazım

Koyu bir Fenerbahçeli olan ünlü piyanist Fazıl Say, dün akşam Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın ardından çılgına döndü Twitter'da verdi veriştirdi.

Abone ol

Fenerbahçe, sahasında öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 40'ta Serdar Aziz (kendi kalesine) ve 63'te Floyd Ayite kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü 35'te Filip Novak attı. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ankara temsilcisi, Kadıköy'de son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de almıştı.

Fenerbahçe, bu mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken Ali Koç, Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve futbolcular hedef tahtasına konuldu. Sosyal medyada üç ismin de istifası istendi.

Ünlü piyanist Fazıl Say da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla öfke kusarken istifa çağrısı yaptı. İşte Fazıl Say'ın sosyal medyayı sallayan paylaşımları; "Bu akşam 19.00-20.45 arası şöyle keyifli , neşeli, bol gollü, farklı skor filan, hoş bir zaman geçirmeyi planlıyorum, şu tatsız karantina gününde, şöyle biraz kızdıklarımızı da affedeceğimiz.. bu basit dileğimiz de sorun olmaz değil mi?)) @Fenerbahce" ifadelerini kullandı.

"Adam kendi kalesine gol atıyor''

Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilince Fazıl Say da adeta isyan etti ve şunları yazdı "Adam kendi kalesine gol atıyor... neresiyle attı kendü bile anlamamıştır. Bu maçı iman gücüyle alırsın... İstifa!!!"

''Adam gibi teknik direktör lazım''

En çok Altay'a üzülüyorum.. değerli bir yetenektir. Hüsranla Bitti... koca bir sezon daha.. yazık.... Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. en ufak bir üzüntüsü yok.

Piyano çalan maymun

Fazıl Say, bu sabah saatlerinde ise piyano çalan maymun videosu paylaştı. İlginç videoya ise "özlemişiz" notunu düştü.

“Fenerbahçe-ruhu” geri dönsün

Piyano çalan maymun videosundan sonra bir paylaşım daha yapan FAzıl Say, şu ifadeleri kullandı; ''@Fenerbahce'ye gönül veren milyonların sayısı, dünyada 100 kadar ülkenin nüfusundan bile fazladır. Bu kitlenin içinde haliyle müzisyeni de olur, ressamı da, şairi de, atom fizikçisi de. Ve biz de kızarız veya üzülürüz. Bu futbol. Bu taraftarlık. Bu bir ruh . Bir birliktelik. Kalan maçlarla ilgili de düşüncem -şampiyon olma ihtimali de hayli azalınca- şu sahaya çıkanlarda; “iyi futbol tutkusu ve takım ruhu” görmek bile bizi biraz olsun avunduracak. “Fenerbahçe-ruhu” geri dönsün. Yenmek ya da yenilmek puan toplamak değil konu. @Fenerbahce

@12numaraorg.''