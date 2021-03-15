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Serhat Akın'dan Erol Bulut'a istifa çağrısı

Fenerbahçe kendi sahasında ligin en dibinde yer alan Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Erol Bulut'u istifaya çağırdı.

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Fenerbahçe, sahasında öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 40'ta Serdar Aziz (kendi kalesine) ve 63'te Floyd Ayite kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü 35'te Filip Novak attı. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ankara temsilcisi, Kadıköy'de son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de almıştı. Gençlerbirliği söz konusu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 19 deplasman maçından 17'sini yitirmiş, 2'sinde ise berabere kalmıştı.

Gençlerbirliği yenilgisinin ardından sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet eden Serhat Akın, "Göztepe, Antalya ve Gençlerbirliği'ne kendi evinde yenil ve halen şampiyon olucaz de. Bırakın bu işleri bugünde gönderilmezse sene sonu daha farklı isimler gider bence."

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