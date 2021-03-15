Leipzig'e şampiyonluk yolunda Frankfurt çelmesi

Almanya Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibin maçında gülen çıkmadı. RB Leipzig ile Eintracht Frankfurt arasındaki maç 1-1 sona erdi.

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Bayern Münih'in Werder Bremen'i deplasmanda 3-1 yendiği haftada, galibiyet için sahaya çıkan RB Leipzig 1 puana razı oldu. Maç 1-1 sona erdi.

Konuk Eintracht Frankfurt maçın ilk yarısını domine ederken; forvet Justin Kluivert ve defans oyuncusu Willi Orban gole yaklaştı. İkinci yarıya ise Leipzig golle başladı. Kluivert'in şutunda Forsberg son olarak dokundu ve ağları havalandırdı.

Andre Silva'nın ortasında Daichi Kamada'nın yarım volesi Leipzig kalecisi Peter Gulacsi'yi mağlup etti ve karşılaşmaya 1-1'lik eşitlik geldi.

İki takımın da kalan dakikalardaki çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Leipzig'in ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sonlanırken; Julian Nagelsman'ın ekibi 25 maç sonra puanını 54 yaptı. Frankfurt ise puanını 44 yaptı ve 5. Borussia Dortmund'un iki puan üzerinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma ümitlerini canlı tuttu.