BIST 1.562
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 417,70
HABER /  YEREL

Zonguldak'ta karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı

ZONGULDAK'ta koronavirüs testi pozitif çıkınca evde karantinaya alınan kişi karantina süresinin dolmasına 24 saat kala ekiplerin yaptığı denetimde yakalandı.

Abone ol

Zonguldak Valiliği bünyesinde kurulan ekipler, kent merkezinin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Valilik binası önünde denetim yapan ekipler, durdurdukları bir aracın sürücüsüne HES kodu sorgulaması yaptı.

Sorgulamada koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alınan V.G.'nin karantina süresinin dolmasına 24 saat kala dışarı çıktığı tespit edildi. Polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alınan V.G., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karantina süresini tamamlaması için evine götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe iç sahada kazanmayı unuttu, taraftar istifa çağrısında bulundu
Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu
Manchester United tek attı 3 puanı aldı
İslam Memiş’ten bomba altın tahmini! Yazın gram altın 500 lirayı aşacak
İstanbul Boğazı'nda kurşun tehlikesi! Boğazın dibi balıkçı kurşunlarıyla dolu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs ikinci doz aşıyı yaptırdı teşekkür etti
Leipzig'e şampiyonluk yolunda Frankfurt çelmesi
Borçlar birikti! Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektrikleri kesildi
Ordu’da okulda İngiltere varyantlı virüs tespit edildi! Eğitime ara verildi
Serhat Akın'dan Erol Bulut'a istifa çağrısı
Yorumlar