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Bolu'dan yürek yakan haber! Ünlü iş insanın 2 aylık bebeği covid-19'dan hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

BOLU'da iş insanı Kenan Altundağ'ın 2 aylık oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti.

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Bolu'da 2 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, 2 hafta önce koronavirüs teşhisi kondu. Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yusuf bebek, dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.

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