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Adıyaman'da 134 ev Covid-19 kapsamında karantinaya alındı

ADIYAMAN'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 134  evde karantina uygulaması başlatıldı.

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Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 134 ev karantina altına alındı.  Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, son iki haftadır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.

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