Inter emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor

İtalya Ligi lideri Inter, Torino'yu deplasmanda 2-1 yendi ve üst üste 8. galibiyetini elde etti. Milano ekibi, 27. hafta sonunda puanını 65 yaptı ve şampiyonluk yürüşüyünü devam ettirdi.

Abone ol

Inter, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçın 2. yarısında sonuca gitti. 62. dakikada Lukaku'nun penaltı golüyle Antonio Conte'nin öğrencileri 1-0 öne geçti. 70'de Antonio Sanabria, Torino adına skoru eşitledi.

Maçta son sözü söyleyen isim Lautaro Martinez oldu. Arjantinli, takımını 2-1 galibiyete şakırken; Martinez, bu sezon 27 lig maçında 14. golünü attı. Geçen sezon 35 maçta 14 gol atan Lautaro Martinez, kendi rekorunu egale etti.

Resmi maçlarda 12, ligde 11 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Inter, ligde ise üst üste 8. galibiyetini aldı. Siyah Mavililer, puanını 65 yaptı ve 11 yıl sonraki şampiyonluk için yürüyüşüne devam etti.

Parma'dan Roma'ya sürpriz

İtalya Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Parma, Ennio Tardini Stadı'nda Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Roma'yı 2-0 yendi. Ev sahibi ekibin 30 Kasım'dan bu yana süren 17 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi.

Parma, puanını 19'a çıkarmasına karşın 19. sırada kaldı. Üst üste 3. resmi maçını da kazanarak Parma karşısına çıkan Roma ise bu yenilginin ardından Atalanta'nın 2 puan gerisinde 5. sırada kaldı.