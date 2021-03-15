Tunç Soyer'den 'Enver Aysever' savunması! Tartışmaya vaktim yok rakamlar doğru değil

Gazeteci Enver Aysever'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 18 günde 238 bin lira kazandığı iddiaları gündeme oturdu. Tepkilere yanıt veren Başkan Tunç Soyer, "Bütün gruplara vereceği eğitim toplam bütçesi 90 bin TL olması lazım." dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalı olan Sonsöz TV'nin konuğu oldu. Programda Soyer'e 'gazeteci Enver Aysever'e 18 günde 238 bin liralık ihale verildi' iddiası soruldu. Belediyenin hedef alındığını savunan Soyer "Ona az verdin buna çok verdin" tartışmalarının kimseyi bir yere götürmeyeceğini söyledi.

Soyer: Yok öyle bir şey...

Soyer şu ifadeleri kullandı:

"Yok öyle bir şey. Bizim bütün eğitmenlerimizle özellikle pandemide uzaktan eğitim ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. Enver Aysever de Türkiye'deki eğitimci isimlerden biri. Başkalarından da eğitim alıyoruz. Ancak Aysever'i sevenler sevmeyenler üzerinden belediye hedef alınıyor. Rakamlar bile doğru değil. Bütün gruplara vereceği eğitim toplam bütçesi 90 bin TL olması lazım. Bunları çok sığ buluyorum. Bunları tartışacak zamanımız yok. Finlandiya ve Güney Kore'nin kişi başı milli geliri 50 yıl önce Türkiye'den gerideydi. Sonra bir bakan geliyor ve bütün bakanlıkların ücretini kesiyor ve eğitime aktarıyor. 8 yıl sonra öyle bir değişiyor ki Finlandiya'nın geleceği... Yani ona az verdin buna çok verdin tartışmaları bizi bir yere götürmeyecek."

Aysever iddiayı yalanladı

Aysever ise konuya ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu ihale ve meblağ hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

Aysever açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne dek yazarlık, gazetecilik (TV programcılığı), tiyatro (1992'den beri) mesleki eğitmenlik dışında hiçbir iş yapmadım. Çalışmalarım telif ve bordrolu şekilde oldu. Hayatımda hiçbir ihaleye girmedim. Herhangi bir ihale sürecin içinde olmadım. 2000'li yıllardan bu yana (başta İnci Aral ile) çeşitli kurumlardan yazarlık atölye çalışması yaptım. Geçen sene Mudanya Belediyesi ile çok başarılı iki kur bu çalışmayı gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle ara verdik. Bu çalışmayı Belediye başkanı ile basın mensupları ile paylaştık. Faturalı olan bu gelir denetime açıktır. Telif ödemeli hizmet alımları tüm belediyelerde aynıdır (AK Parti belediyeleri dahil). Atölye projesinin çeşitli belediyelere ve özel şirketlere teklif olarak sundum. İki belediye (Mersin ve İzmir) kabul etti. İhale ve sözü edilen meblağ ile ilgim yoktur. 9 aylık (üç ayrı grup katılımcı ile) atölye tamamlanınca faturalı olarak telif ödemesi yapılacaktır. Defterlerim denetime açıktır. Yine benzer şekilde çeşitli firma ve belediyelere 'Aykırı sorular' adlı programı talepler karşılığında yapmaktayım. Hesap verilebilirliği ilke edinen kurumlar bu çalışmayı benden istemekte ve telif ödemektedirler. Tüm bu çalışmaların duyurularını sosyal medya adreslerimden yapmaktayım. Editör bağımsızlığımdan ve ilkelerimden asla ödün vermedim."