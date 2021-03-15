Teslim olan PKK'lı genç kızdan olay itiraflar! Masum canlar nasıl katledilir eğitimi

"Ağlayarak eve dönmek istedim ancak çok geçti''

2013 yılı Temmuz ayında piknik aracılığıyla yeni arkadaşlarla tanışacaklarının söylendiğini anlatan D.H. "değişiklik olur düşüncesiyle teklifi kabul ettim. Ali ve içerisinde 3 erkeğin bulunduğu araç ile pikniğe gidecektik. Araca binmeye çekindim ancak Ali bunlar benim arkadaşlarım deyince ben de araca bindim. Lice İlçesine doğru yol aldık.