Teslim olan PKK'lı genç kızdan olay itiraflar! Masum canlar nasıl katledilir eğitimi
İkna çalışmaları sonucu PKK'nın elinden kurtarılan genç kız örgütün alçak yönünü bir kez daha gözler önüne serdi. 2013 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurslarına katıldıktan sonra PKK üyeleri tarafından "pikniğe gideceğiz" diyerek 15 yaşındayken hain örgütün kucağına atılan genç kız, 'masum canlar nasıl katledilir eğitimi aldık' dedi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar sürerken, terör örgütü tarafından kandırılarak veya kaçırılarak dağa çıkarılan gençlerin kurtarılması için İçişleri Bakanlığı'nın 4 yıl önce başlattığı ikna projesiyle 2020 yılında 243, bu yıl ise ikna yoluyla 31 örgüt üyesi teslim oldu. Jandarma ekiplerinin aileleriyle irtibat kurduktan sonra ikna yoluyla teslim olan 23 yaşındaki D.N. kod adlı PKK'lı kadının ifadesine ulaşıldı.
Osman Baydemir döneminde katıldı
2013'de Osman Baydemir'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde, Dicle-Fırat Kültür Merkezi'nde gençlere yönelik belediyenin kurslarına katılan ve o dönem 15 yaşında olan D.N. terör örgütü PKK üyeleri tarafından dağa kaçırıldı. İkna projesi kapsamında örgütün elinden 8 yıl sonra kaçarak devlete sığınan örgüt üyesi kadın, terör örgütünde yaşadıklarının iç yüzünü anlattı.
15 yaşında pikniğe gitti! 23 yaşında döndü
Teslim olan D.H (23), gittiği ücretsiz kurslarda isminin Ali olduğunu belirten kişinin kendisini örgütsel çalışmalara dâhil etmeye başladıktan sonra, Suriye Dayanışma Gecesi konser biletlerini sattırdıklarını daha sonra da örgütün YDG-H PKK'nın Sözde Gençlik Yapılanmasına kendisini dâhil ettiklerini söyledi.
"Ağlayarak eve dönmek istedim ancak çok geçti''
2013 yılı Temmuz ayında piknik aracılığıyla yeni arkadaşlarla tanışacaklarının söylendiğini anlatan D.H. "değişiklik olur düşüncesiyle teklifi kabul ettim. Ali ve içerisinde 3 erkeğin bulunduğu araç ile pikniğe gidecektik. Araca binmeye çekindim ancak Ali bunlar benim arkadaşlarım deyince ben de araca bindim. Lice İlçesine doğru yol aldık.