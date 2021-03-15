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HABER /  EĞİTİM

Ziya Selçuk'tan "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı

Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hala yüz yüze eğitime başlamayan sınıflar olduğunu belirterek "Çocuklarımız adına rica ediyorum; dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadesini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin 3'üncü haftası olduğunu anımsattı.

Okula giden öğrenci sayısının her hafta biraz daha arttığını aktaran Selçuk, "Bununla birlikte salgın dolayısıyla hala yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum; dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadesini kullandı.

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