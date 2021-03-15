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Okulda arkadaşlarına söyledi herkes şoke oldu Malatya'da dehşete düşüren olay

İhlas Haber Ajansı

Malatya'da babasını öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi, olaydan sonra gittiği okulunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesinde sabah erken saatlerde yaşanan olayda, ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri 40 yaşındaki Reşat Aksakal kanlar içerisinde evde buldu.

Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlattı.

Tek katlı müstakil evde yaşanan olay sonrası 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A.’nın da evden ayrılarak okuluna gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, A.A.’yı da gittiği okulda gözaltına aldı.

Sınıfta arkadaşlarına babasını vurduğunu söylemiş

Lise öğrencisinin sabah sınıf arkadaşlarına babasını vurduğunu söylediği de öğrenilirken, gözaltına alınan A.A. polisteki ilk ifadesinde de babasını tüfekle vurduğunu iddia etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, başlatılan soruşturma devam ediyor.

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