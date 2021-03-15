Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 30. hafta itibariyle şampiyonluk oranları güncellendi.Abone ol
Süper Lig'de 30. hafta, Beşiktaş'ın liderliği ile geçildi. Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerken Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti. Trabzonspor ise Erzurumspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 63 puanla lider durumda bulunuyor.
Beşiktaş'ı 61 puanla Galatasaray izlerken, Fenerbahçe ise 58 puanla 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.
Şampiyonluk oranları
Beşiktaş: 1.85
Fenerbahçe: 3.00
Galatasaray: 3.00
Trabzonspor: 50.00